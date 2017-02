Podle Grindeanua vláda nařízení formálně stáhne na nedělním zasedání. Oznámil také, že bude chtít do debaty o reformě justičního systému zapojit veřejnost, jejíž část se proti nařízení kabinetu postavila. Také v sobotu se v ulicích hlavního města Rumunska shromáždilo zhruba 70 tisíc demonstrantů.

Předseda rumunské vládní sociálně demokratické strany Liviu Dragnea už v sobotu dopoledne naznačil, že by kontroverzní nařízení o beztrestnosti některých korupčních činů, kabinet mohl vzít zpět.

„Dalo by se případně hovořit i o zrušení nařízení, pokud to premiér přijme,” uvedl Dragnea, kterého prezident Klaus Iohannis v prosinci odmítl jmenovat do čela vlády. Premiérem se nakonec stal sociální demokrat Sorin Grindeanu.

Schválen ve zrychleném řízení



Vláda problematické nařízení schválila ve zrychleném řízení, které nevyžaduje souhlas parlamentu. Pokud by jej kabinet sám nestáhne, mohl by jej už zrušit pouze ústavní soud.

Dekret zbavuje trestnosti některé dosavadní trestné činy, včetně zneužití úřadu, jež nezpůsobí větší finanční škodu než 200 tisíc lei (1,2 milionu korun).

Vláda zároveň přijala návrh zákona, který umožňuje upustit od výkonu trestu vězení u některých dalších trestných činů. S tímto opatřením ale musí vyslovit souhlas zákonodárný sbor.