„Dalo by se případně hovořit i o zrušení nařízení, pokud to premiér přijme,” uvedl Dragnea, kterého prezident Klaus Iohannis v prosinci odmítl jmenovat do čela vlády. Premiérem se nakonec stal sociální demokrat Sorin Grindeanu, který je ale podle mnohých pod silným vlivem předsedy své strany.

V rozhovoru poskytnutém serveru DC News Dragnea uvedl, že hodlá premiérovi navrhnout způsoby řešení současné politické krize. Chce tak učinit na schůzce s Grindeanuem. Kdy by se měla konat, ale neupřesnil.

Zabránit střetům Rumunů s Rumuny



Změnu svého postoje předseda socialistů zdůvodnil tím, že podporovatelé levicové vlády údajně chystají demonstraci namířenou proti odpůrcům kabinetu, kteří už několik dní protestují v ulicích Bukurešti i dalších rumunských měst. Chce tak prý zabránit tomu, aby se dostali do konfliktu „Rumuni s Rumuny”. Dá se totiž podle něj očekávat, že do ulic by na podporu vlády vyšel až milión lidí.

Rozpolcení země podle Dragney způsobil „nezodpovědný” prezident Iohannis, který je nejhlasitějším kritikem sporného vládního nařízení. Ve čtvrtek prezident kvůli rozhodnutí vlády podal stížnost k ústavnímu soudu.

Vláda svůj krok schválila ve zrychleném řízení, které nevyžaduje souhlas parlamentu. Pokud kabinet nařízení sám nestáhne, může ho zrušit právě jen ústavní soud.

Zbavení trestu u činů s „malou” škodou



Dekret zbavuje trestnosti některé dosavadní trestné činy, včetně zneužití úřadu, jež nezpůsobí větší finanční škodu než 200 tisíc lei (1,2 milionu korun).

Vláda zároveň přijala návrh zákona, který umožňuje upustit od výkonu trestu vězení u některých dalších trestných činů. S tímto opatřením ale musí vyslovit souhlas zákonodárný sbor.