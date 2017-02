Vučičovo prohlášení následuje po středečním jednání mezi srbským a kosovským prezidentem a premiéry obou zemí, které do Bruselu svolala unijní ministryně zahraničí Federica Mogheriniová. Schůzka skončila velmi náhle a další setkání není plánováno.

Mluvčí Mogheriniové Maja Kocanciová uvedla, že by Bělehrad a Priština měly umírnit svá vyjádření a nevysílat výbušné vzkazy. Na to Vučić reagoval slovy, že by se „EU měla držet svých dohod alespoň patnáct minut“. EU podle něj řekla, že bude varovat toho, kdo první poruší dohody.

„Nechtějí žádnou dohodu,” řekl srbský premiér na účet kosovského vedení. „Kdo vystoupil s prohlášeními - Thaçi a Mustafa, nebo Vučić? Tak proč to neřeknete? To nemáte odvahu říci, kdo porušil (dohody)?“ pravil na účet představitelů unie.

„Nechte je ničit”



Zdůraznil, že dělal vše, aby uklidnil Srby v Kosovu.

„Viděli jsme strach u Srbů na jihu (v Kosovu) i u Srbů na severu, ale vyzvali jsme je, aby se uklidnili. Jestliže oni (kosovští Albánci) přijdou ničit, nechte je ničit, my máme mozky a kapacitu znovu vše vystavět z trosek, nesmíme začít konflikt. Měsíc dlouhý konflikt nás vrátí o zpátky o deset let,“ prohlásil srbský premiér podle serveru BalkanInsight.

Vučić si také stěžoval, že Priština se nijak neangažuje v plánu ustavení Asociace srbských obci v Kosovu. Bělehrad na to čeká už čtyři roky, tuto vypracovanou dohodu se nepodařilo schválit v kosovském parlamentu. Pokaždé, když se o ní mělo jednat, byla schůze zablokována, někdy dokonce pomocí slzného plynu vypuštěného v zasedacím sále.

Srbové se nemusejí bát, uklidňuje Thaçi

Thaçi se snažil ve čtvrtek situaci uklidnit, když řekl, že chtěl vyslat vzkaz kosovským Srbům, že se „nikdy nemusejí bát kosovského státu”. Současně ve čtvrtek vyzval Evropskou unii a NATO, aby varovaly Srbsko před vyvoláním nového konfliktu v Kosovu a celém regionu.

Jeho srbský protějšek Tomislav Nikolić zase varoval před ozbrojeným zásahem v případě, že by byli kosovští Srbové nějakým způsobem ohroženi.

Srbský premiér ve vypjaté situaci odmítl výzvy velvyslanců některých západních zemí, kteří žádali, aby Bělehrad stáhl z hranice s Kosovem srbské policejní jednotky. „Srbsko je svrchovanou zemí. Mohou dávat podobné příkazy, komu chtějí, Srbsku ale nemohou nic přikazovat,” dodal Vučić. Vůdci etnických Albánců podle něj nechtějí dohodu se Srbskem a EU takové chování „toleruje”.

Zeď vyostřila konflikt



Napětí mezi oběma zeměmi se začalo stupňovat již loni v prosinci, když etničtí Srbové postavili na mostě přes řeku Ibar v Kosovské Mitrovici zeď s odůvodněním, že má zabránit sesuvům půdy. Podle etnických Albánců bylo ale vztyčení bariéry provokací.

Situace se vyostřila 14. ledna, kdy v Srbsku vypravili vlak do Kosovské Mitrovice s nápisem Kosovo je Srbsko v 21 jazycích. Srbské úřady vlak zastavily v Rašce před hranicemi s Kosovem, když Vučić obvinil kosovskou vládu, že chce vyhodit koleje do povětří.

NATO zůstane



Kosovo v pátek navštívil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, který obě země vyzval, aby normalizovaly své vztahy. V bývalé jihosrbské provincii i nadále působí tisíce vojáků Severoatlantické aliance. „Jsme připraveni být zde i nadále významně přítomni,” uvedl Stoltenberg. „Jde o velmi jasný signál, že si chceme být jisti, že je Kosovo bezpečné,” dodal. Po setkání s kosovským premiérem řekl, že je potřeba skončit s vyhrocenou rétorikou a naopak navázat dialog, zmírnit napětí a vyhnout se incidentům.

Kosovo vyhlásilo jednostrannou nezávislost na Srbsku v roce 2008. Bělehrad ji ale nikdy neuznal a snaží si zachovat vliv zejména na severu země, kde žije početná srbská menšina.