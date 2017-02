Schulz, který byl donedávna předsedou Evropského parlamentu, se do nového prezidenta tvrdě pustil. „Zahrává si s bezpečností západního světa,“ varoval. Podle něj je Trump člověkem, který představuje „velké nebezpečí pro demokracii“.

„Americká vláda začíná s kulturním bojem,“ komentoval politiku nové administrativy.

Dočasný zákaz cestování do USA pro občany sedmi muslimských států považuje kandidát SPD na kancléře za „nesnesitelný“.

Trumpova kampaň, která miliardáře vynesla do Bílého domu, je podle Schulze nepřijatelná. „Nesmíte si dovolit takto vést kampaň,“ prohlásil.

Sociální demokraté v laufu dotahují CDU



Schulz výrazně posílil naději sociálních demokratů na vítězství v německých parlamentních volbách. Podle průzkumu televize ARD by v případě přímé volby kancléře 50 procent Němců volilo Schulze, zatímco šéfku křesťansko-demokratické CDU Angelu Merkelovou jen 34 procent oslovených. I když se ve skutečnosti kancléř volí nepřímo, ukazuje to na rostoucí popularitu kandidáta SPD, která se v průzkumech přibližuje CDU. Sociální demokraté by dostali 28 procent, křesťanští pak 34, ovšem rozdíl se zmenšuje, za týden si SPD polepšila o osm procentních bodů.

Současnou kancléřku a zároveň svoji soupeřku v boji o post kancléře Angelu Merkelovou Schulz vyzval k tomu, aby se od dění ve Washingtonu důrazně distancovala: „Když Trump běhá s demoliční koulí naším hodnotovým pořádkem, je potřeba jasně říct: 'To není naše politika'.”

Podobná slova volil už v úterý, kdy podle agentury Reuters řekl: „To, co Trump dělá, je neamerické“. Tehdy vyzdvihl, že USA více než jakákoli jiná země stály za demokracií a svobodou: „Jestliže nyní Trump vrhá demoliční kouli proti těmto hodnotám, pak bych mu řekl jako kancléř - toto není německá nebo evropská politika.“

Trumpovi blízký web tzv. alternativní pravice Breitbart podotkl, že ještě tvrdším kritikem Trumpa je jiný politik SPD, ministr spravedlnosti Heiko Maas, podle něhož je „znepokojivé, když jsou lidi házeni dohromady a obecně odsuzováni na základě své víry nebo země původu”. Maas kritizoval Trumpa i za odvolání dosluhující ministryně spravedlnosti Sally Yatesové, která nařídila ministerským právníkům, aby před soudy neobhajovali Trumpův dekret zakazující vstup do země občanům sedmi muslimských zemí.

Merkelová už v uplynulých dnech několikrát Trumpovy kroky v migrační oblasti kritizovala.

Německo evropskou finanční politiku neurčuje

Stranický kolega Merkelové, ministr financí Wolfgang Schäuble se v pátek ohradil proti nejnovější americké kritice německé politiky. Jeden z Trumpových poradců v týdnu Německo kritizoval za to, že využívá výrazně podhodnocené euro, aby získalo hospodářskou výhodu vůči Spojeným státům i partnerům z Evropské unie.

Schäuble na to odvětil, že někteří Trumpovi poradci nechápou, že o evropské měnové politice nerozhoduje německá vláda, nýbrž Evropská centrální banka.