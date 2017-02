Incident se udál okolo 10. hodiny. U skleněné pyramidy, kde je vchod do muzea, se pohyboval muž se zavazadlem. Podle některých zdrojů to byl kufr, podle jiných batoh.

Agentura Reuters uvedla, že se snažil dostat dovnitř do prodejny se suvenýry v podzemí, když ale nebyl vpuštěn, vytáhl dlouhý nůž a zaútočil na stráž.

Muž s výkřikem Alláhu akbar (Bůh je veliký) napadl vojáka, který spustil palbu. Voják útočníka vážně zranil, uvedl server L'Express. Další zdroje informovaly, že voják vypálil pět ran a zasáhl jimi útočníka do břicha.

Incident potvrdilo francouzské ministerstvo vnitra, o tom, že útočník křičel arabsky, informovala pařížská prokuratura.

Policie evakuuje okolí muzea Louvre.

Policie vyklidila okolní ulice i stanici metra. Na místo byl vyslán pyrotechnik, aby zkontroloval zavazadlo podezřelého muže, podle stanice BBC se ale žádné výbušniny nenašly.

Návštěvníkům uvnitř muzea nařídili pracovníci sednout si na zem a vyčkat na další pokyny policie.

Ve Francii platí od předloňského masakru v Paříži výjimečný stav.

Tourists told to sit on ground in locked halls inside the #Louvre pic.twitter.com/UNa8akhLC3