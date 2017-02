Macron by společně s šéfkou krajně pravicové Národní fronty (FN) Marine Le Penovou postoupil do druhého kola, kde by ji pak jasně porazil.

Le Penová by podle sondáže agentury Elabe pro deník Les Echos získala v prvním kole 26 až 27 procent hlasů, Macron 22 až 23 procent a konzervativec Fillon by s 19 až 20 procenty skončil až na třetím, nepostupovém místě. Ve finále by pak Macron zvítězil nad Le Penovou v poměru 65 ku 35 procentům a stal se hlavou státu.

Kandidátka Národní fronty Marine Le Penová by podle sondáže získala v prvním kole až 27 procent hlasů, což by jí stačilo k vítězství. Ve druhém kole by už ale favoritkou nebyla.

FOTO: Jacky Naegelen, Reuters

Vyhlídky Fillona jsou o to horší, že průzkum se uskutečnil ještě předtím, než týdeník Le Canard enchaîné zveřejnil nové informace kolem Fillonovy ženy Penelope. Podle ankety pokládá 76 procent Francouzů způsob obrany a argumenty Fillona za nepřesvědčivé. Fillon ale nadále jakékoli provinění odmítá a považuje se za „oběť pomlouvačné operace“.

Penelope Fillonová, manželka prezidentského kandidáta Françoise Fillona. Takhle byla dojatá, když vyhrál stranické primárky.

FOTO: Christophe Ena, ČTK/AP

„Pokud si vzpomínám, něco podobného se v dějinách páté republiky (od roku 1958, pozn. red.) ještě nestalo. Ještě nikdy nebyla necelé tři měsíce před prezidentskou volbou spuštěna tak rozsáhlá a profesionální operace, jejímž cílem je vyřadit kandidáta z boje jinou než demokratickou cestou,“ prohlásil Fillon v úterý večer v Paříži.

Naděje Francoise Fillona kvůli skandálu pohasínají.

FOTO: Christian Hartmann, Reuters

Spekulace o plánu B“

Uvnitř Fillonovy strany Republikáni se mezitím začíná mluvit o „plánu B“, který připouští, že se pozice Fillona, vítěze pravicových primárek, stane neudržitelnou a že bude nutné postavit náhradního kandidáta. Spekuluje se o bývalém premiérovi Allainu Juppém, poraženém finalistovi primárek.

Allain Juppé jako možný „plán B”.

FOTO: Profimedia.cz

Někdejší ministr školství Luc Ferry míní, že Juppé je jedinou možností „plánu B“. „Bez návratu Juppého se pravice nedostane do druhého kola,“ varoval na Twitteru. Juppé ale už v pátek „jednoznačně a definitivně“ vyloučil, že by kandidoval po případném odstoupení Fillona.