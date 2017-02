„Dnes jsme tu, abychom demonstrovali začátek amerického závazku spojencům v NATO a předvedli společný výcvik. Chceme také ukázat partnerství, a to i touto demonstrací a manévry vozidel před samotným prezidentem,“ řekl Novinkám velitel 4. průzkumného praporu 10. pluku kavalerie podplukovník Foster.

Zdůraznil právě význam přítomnosti brigády v Evropě, která podle něj demonstruje „závazek Spojených států spojencům při zajištění míru a stability v Evropě a v oblasti“.

Tento úkol je podle podplukovníka klíčový: „Je to důležité pro USA, je to důležité pro země v Evropě, pro partnery, které zde máme. Je důležité, že všichni ukazují závazek udržet mír a stabilitu na evropském kontinentu a v celém světě. Je to důležité pro všechny.“

Tank M1A2 Abrams v Polsku

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Vojáci, kteří budou ještě dva měsíce v Polsku a pak budou cvičit s aliančními partnery i v dalších zemích na východě Evropy, obavy z Ruska nemají. Jasně to řekl vojín Whitmire ze stejné jednotky z coloradské základny Fort Carson. Na otázku, zda má z Ruska strach, odpověděl: „V žádném případě ne.“ Po chvíli dodal: „V NATO jsme silní spojenci.“

Přiznal se, že je rád, že je nasazen v Polsku: „Upřímně to tady mám rád, je to nová zkušenost, nikdy předtím jsem nebyl v Evropě. Každý je na nás velmi milý, cítíme se skutečně vítaní. Líbí se mi tu.“

Tank M1A2 Abrams z americké třetí obrněné brigády v Polsku

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Pochvaloval si i spolupráci s polskými vojáky. „Je skvělá, každý je velmi milý, všichni jsou nadšení, že s námi mohou mluvit a sdílet navzájem informace o vozidlech. Navzájem spolupracovat je ohromné,“ řekl Novinkám Whitmire.

Stejný pocit mají i polští vojáci, což Novinkám potvrdil vojín Bartmiński z posádky polského tanku Leopard 2A4: „Ano vyzkoušeli jsme si navzájem tanky, technické vybavení, seznámili se s odlišnostmi a s tím, co je podobné. Máme podobné vybavení, tanky se liší, ale hlavní dělo je v zásadě stejné. Má stejnou ráži 120 mm.”

„Je dobré, že bojujeme spolu, a ne jeden proti druhému,“ zdůraznil a vyzdvihl, jak významná je pro něj ukázka techniky i střelby. „Je to dobré, protože přijde prezident, cítíme hrdost. Uvidí všechno tohle vybavení.“ [celá zpráva]

Polská posádka tanku Leopard 2A4

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Americký velitel Foster dodal, že podobná cvičení jsou velmi důležitá: „Polská armáda a Poláci jsou skvělí, uvítali nás tady, umožnili nám vstoupit do své země a poskytli nám velké možnosti učit se ze zkušeností polských vojáků. Toto prostředí je pro některé naše vojáky nové, každá oblast, kde operují, je unikátní, takže je tu šance se učit od expertů, v tomto případě od expertů z polské armády, kteří znají místní terén a počasí. Každá mise je jiná, každý terén je unikátní. Na americké armádě je skvělé, že se podobně jako většina armád, zejména partnerských, adaptuje na to, s čím je konfrontována. Cvičit zde je nová příležitost adaptovat se na místní podmíky a být připraven na jakoukoli misi, která může přijít.“

Tank M1A2 Abrams z americké třetí obrněné brigády v Polsku

FOTO: Alex Švamberk, Novinky

Američtí vojáci s počasím problémy neměli, podotkl Foster: „Polské počasí je chladné. Ale jsme z Colorada zvyklí operovat v chladném počasí.“

To potvrdil i vojín Whitmire: „V Coloradu bývá pěkná zima, máme tam vítr, sníh, všechno, na zimu tady jsme připraveni. A já jsem z Aljašky. Tam je teprve pořádná zima.“

Američtí vojáci u tanku M1A2 Abrams v Polsku

FOTO: Alex Švamberk, Novinky