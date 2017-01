Šestici mladých Němců na víkendové oslavě zabil oxid uhelnatý

Šest mladých lidí, kteří v noci na neděli zemřeli při soukromé oslavě v bavorském městečku Arnstein, se otrávilo oxidem uhelnatým. Prokázala to pitva. S odvoláním na policii to v pondělí uvedla agentura DPA. Případ hromadného úmrtí mladých lidí ve věku 18 až 19 let vyvolal v Německu značnou pozornost.