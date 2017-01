„Přišlo mnohem víc lidí, než chodí v létě na tradiční akci přeplavání jezera,“ citovala agentura MTI organizátora akce Gábora Kardose.

Vzdálenost 5,2 kilometru mezi Badacsonyem na severní straně a Fonyódem na jižním břehu mohli účastníci absolvovat pěšky nebo na bruslích, děti i na saních.

Lidé šli pěšky, jeli na bruslích nebo na saních.

FOTO: MTI

„Led je dostatečně pevný a pod nikým se neprolomil. Zasahovali jsme jen u několika pádů. Naštěstí se nikomu nic vážného nestalo,“ řekl Sándor Bagyó ze skupiny vodních záchranářů, kteří akci zabezpečovali.

Lidé na zamrzlém Balatonu

FOTO: MTI

Účastníci dostali při startu pro jistotu telefonní číslo, na němž mohli požádat o pomoc, a měli k dispozici rovněž aplikaci, která měla pomáhat záchranářům při hledání lidí, kteří by se případně dostali do nesnází. Naštěstí to nebylo zapotřebí.