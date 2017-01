„Po téměř miliónu nalétaných kilometrů v tomto legislativním období, po 219 zahraničních návštěvách a bezpočtu návštěv ze zahraničí zde v Německu je to, jak to teď vypadá, poslední návštěva, kterou jako ministr zahraničí přijímám,“ poznamenal Steinmeier, jehož by měl v pátek ve funkci vystřídat současný ministr hospodářství Sigmar Gabriel.

Kdo se podívá do historie, ví podle Steinmeiera, jak problematické byly v některých ohledech dříve česko-německé vztahy. "Ví, co se všechno v posledních 20 letech povedlo," podotkl Steinmeier. „Já bych chtěl zdůraznit, že to pro mě opravdu je něco, co svým významem překračuje jenom česko-německé vztahy. To, že máme za sebou těch dobrých 20 let česko-německých vztahů, snad působí i na okolí a stabilizuje to ten prostor kolem nás,“ je přesvědčen Zaorálek.

Zásadní průlom

Uzavření deklarace podle něj byl moudrý krok. „Co je důležité, že jsme jednak udělali ten dobrý krok, ale také, že jsme se ho těch 20 let drželi,“ podotkl šéf české diplomacie, který dnes spolu se svým německým protějškem podepsal prohlášení k deklaraci.

Česko-německá deklarace byla podle obou politiků zásadním průlomem ve vztazích mezi oběma zeměmi, do té doby ještě silně zatíženými minulostí, a uvolnila cestu pro otevřené zacházení s minulostí a trvalé prohlubování vztahů. Deklarace, kterou 21. ledna 1997 v Praze podepsali tehdejší český premiér Václav Klaus a německý kancléř Helmut Kohl, mimo jiné konstatuje, že spáchané křivdy náležejí minulosti.

„Dobré česko-německé vztahy jsou zásadní proto, abychom v Evropě dokázali čelit dělicím čárám - starým i novým,“ stojí také ve středečním prohlášení. „Jako partneři a sousedé nemusíme vždy sdílet stejný názor, vždy ale budeme usilovat o konsensuální řešení vycházející z naší konstruktivní spolupráce.“