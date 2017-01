Podle listu Daily Sabah je podezřelý Uzbek, jmenuje se Abdulgadir Mašaripov a byl zadržen v domě svého kyrgyzského přítele v istanbulské čtvrti Esenyurt.

Silvestrovský teroristický útok v klubu Reina si vyžádal 39 životů a 69 lidí utrpělo zranění.

Před útokem atentátník podle svědků křičel Alláhu akbar (Bůh je veliký) a evidentně mu šlo o to, zabít co nejvíc lidí. Střílel i do těch, které už zranil. [celá zpráva]

„Střílel nás na podlaze. Hrál jsem mrtvého, aby už do mě nestřílel,“ popsal po útoku agentuře Reuters François Al-Asmajeden, jeden z hostů klubu, který byl postřelen. [celá zpráva] V době, kdy terorista do klubu vtrhl, tam slavilo příchod Nového roku na 600 lidí.