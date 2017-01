"Je to alarmující trend," řekl koordinátor nouzové pomoci UNICEF Lucio Melandri. Většina nezletilých jsou podle Dětského fondu chlapci ve věku 15 až 17 let a pocházejí hlavně z Eritreje, Egypta, Gambie a Nigérie. Kromě chlapců připlouvali loni na člunech s migranty do Itálie častěji také dívky, které jsou podle UNICEF obzvlášť ohrožené.

"Několik dívek, se kterými UNICEF hovořil v Palermu (na Sicílii), tvrdilo, že byly nuceny k prostituci, aby zaplatily náklady za přepravu lodí," uvedla organizace.

Po Středozemním moři se loni podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) do Itálie dostalo na člunech a lodích přinejmenším 180 tisíc migrantů. Více než 5000 lidí ve snaze dostat se do Evropy přišlo o život.