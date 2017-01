Oba ministři se dohodli, že žadatelé o azyl, kteří budou lhát o své identitě, budou muset zůstávat na jednom určitém místě. Do budoucna by také mělo být jednodušší vzít do vazby neúspěšné uchazeče o azyl, kteří mohou představovat nebezpečí a které chce Německo vrátit do jejich země původu.

Cizince, kteří nedostali azyl a mohou přestavovat hrozbu, má být nově možné sledovat pomocí elektronických náramků.

Navrhovaná opatření mají do budoucna německým orgánům umožnit předejít dalším útokům, které by spáchali radikálové, o nichž úřady vědí.

V Berlíně vjel do lidí na vánočním trhu Tunisan Anis Amri, kterého několik měsíců sledovaly německé tajné služby. [celá zpráva] Německo mu odmítlo udělit azyl, když se vydával za Egypťana a neúspěšně se ho pokoušelo vrátit do jeho vlasti. [celá zpráva]

Později se zjistilo, že měl několik identit.

Amri zabil 12 lidí. [celá zpráva]