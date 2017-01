S odvoláním na mluvčího polského ministra obrany Bartlomieje Misiewicze o tom informovala televize TVN 24.

„Dovolte mi, abych to řekl velmi jasně. Jde nám o potření ruské agrese, zajištění územní integrity našich spojenců a udržení Evropy, která bude jednotná, svobodná, prosperující a mírumilovná,“ cituje deník The Independent zástupce velitele amerických sil v Evropě Tima Raye.

Spolu s vojáky dorazila do Polska také těžká technika. Obranu východního křídla NATO v rámci operace Antlantic Resolve (Atlantické odhodlání) vyztuží také obrněnci americké tankové brigády. Cílem je dát Rusku jasně najevo, že jsou Spojené státy odhodlány své spojence v Pobaltí a ve východní Evropě bránit.

Americké tanky, samohybná děla a bojová vozidla pěchoty mají být podle TVN 24 dislokovány v posádkách Žagaň a Drawsko Pomorskie na západě a severozápadě Polska, kde se od února počítá se společnými cvičeními s evropskými spojenci.

Cílová stanice Pobaltí, Bulharsko i Rumunsku



Z Polska se má část sil přemístit do Pobaltí, další do Bulharska a Rumunska. Týlová jednotka pak do Německa, poznamenala TVN 24.

Celkem bude americké brigádní uskupení podle ČTK sestávat z 3500 vojáků, více než 400 pásových a přes 900 kolových vozidel, včetně 87 tanků M1A2 Abrams, 18 samohybných houfnic Paladin, 144 bojových vozidel pěchoty Bradley i více než 400 vozů Humvee.