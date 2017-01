„Plnohodnotné vzdělání je v souladu se zájmy dětí, protože usnadňuje jejich úspěšnou integraci a to stojí nad zájmem rodičů vyjmout své děti z povinných lekcí plavání,“ cituje BBC z rozsudku Evropského soudu pro lidská práva

Ten uznal, že se švýcarské požadavky vměšují do náboženských svobod, není to ale tak, že by je popíraly.

Na štrasburský tribunál se obrátili švýcarští rodiče tureckého původu, kteří odmítali pouštět své dcery na povinné lekce plavání, v nichž jsou chlapci i dívky. Představitelé školy namítali, že výjimky jsou možné jen pro dívky v pubertě a toho věku ještě dcery stěžovatelů nedosáhly.

Po vleklém sporu byla rodičům v roce 2010 za porušení rodičovských povinností uložena pokuta ve výši 1300 eur, což je v přepočtu více než 35 tisíc korun. U evropského soudu pro lidská práva se pak rodiče odvolávali na článek devět evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Ten lidem zaručuje svobodu vyznání.

Štrasburský tribunál ale konstatoval, že „došlo k zásahu do svobody náboženského vyznání, nicméně smyslem Úmluvy je mimo jiné i ochránit cizí žáky od jakékoliv formy sociálního vyčlenění,“ cituje BBC z rozsudku.