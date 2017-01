„Je to něco, co člověk udělá automaticky, nepřemýšlíte o tom,“ řekli později stanici NH Nieuws.

Čtveřice byla okolo šesté hodiny ranní na cestě do práce v nedalekém zahradnictví, když si všimla havarovaného auta ve vodě. Neváhali a do studené vody skočili.

„Viděli jsme auto převrácené ve vodě a skočili jsme tam,“ vylíčili. Uvnitř spatřili muže, jak se snaží držet nad hladinou vody své dvě holčičky. Kamarádi se snažili auto překlopit, ale samotným se jim to nepodařilo, a tak museli vyčkat na příjezd policie.

Mohlo to dopadnout jinak

V jednu chvíli přestaly děti plakat. „Už jsme se obávali nejhoršího,“ připustil jeden z Poláků.

Nakonec však společně s policisty auto obrátili na kola a otec jim podal rozbitým oknem své děti a potom se s pomocí dostal ven i on. Nikomu se nic vážného nestalo, všichni tři byli ovšem převezeni do nemocnice s podchlazením.

„Čtveřice mužů pokračovala dál do práce, jako by se nic nestalo,“ ocenil jejich obětavost a duchapřítomnost server onswestfriesland.nl. „Shodli jsme se na tom, že to mohlo dopadnout docela jinak. Bez pomoci hrdinných svědků by záchrana nemusela být možná,“ potvrdil jeden z policistů.