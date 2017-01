„Podívejte se na útok v Reině z hlediska osy Kyrgyzstán–Istanbul–Konya. Chodil na ulicích s batohem, který poutal pozornost, a byl schopen přijít do Reiny, když prošel různými kontrolními stanovišti,“ řekl Öneş.

Atentátník použil k útoku střelnou zbraň s dlouhou hlavní, kterou byl schopen pronést až do centra Istanbulu, i když ve městě panovala zvýšená bezpečnostní opatření, neboť tajné služby měly informaci o hrozbě silvestrovského atentátu. [celá zpráva]

„Práce policie a zpravodajských služeb je významná, ale jsou tam mezery a nedostatky. Tento radikál je byl schopen vidět a provést útok,“ upozornil na slabiny tajných služeb i policistů.

V této souvislosti okomentoval i spekulace některých tureckých politiků, že nešlo o útok IS, ale akci příslušníka zahraniční tajné služby: „Je vysoce pravděpodobné, že to byl útok IS, ale když zkoumáte, jak se IS na Blízkém východě zjevil, zůstává otevřená otázka, zda by to bylo možné bez vazeb na zahraniční tajné služby. Bylo by však chybou říkat, 'tato země to udělala', předtím než se to konkrétně určí.“ [celá zpráva]

Žádný osamělý vlk



„A pořád nebyl dopaden, takže můžeme říci, že útok je výsledkem kooperace lidí, kteří si navzájem pomáhají. Byl to úspěšně naplánovaný útok široce spolupracující sítě provedený navzdory preventivním patřením v Istanbulu,“ dodal Öneş.

Doplnil, že v žádném případě nejde o jednotlivce: „Když zkoumáte příchod radikála z Kyrgyzstánu do Istanbulu, jeho odjezd do provincie Konya a jeho spojení s některými rodinami v Konyi a v Istanbulu, je jasné, že to nebyl osamělý vlk. Útok neprovedla ani spící buňka, ale můžeme říci, že rodiny a lidé, s nimiž byl ve spojení, představovali spící buňky.“

Upozornil přitom, že útok v klubu ukázal, že „po celém Turecku je velký počet spících buněk IS“.

Útočil Uzbek



O víkendu zveřejnily turecké úřady, že útočníkem byl 34etý Uzbek Abdulkadir Mašaripov alias abú Muhammad Hurasani, který měl do Turecka přicestovat z Kyrgyzstánu. [celá zpráva] Jeho identitu se podařilo určit, protože na místě útoku nechal čepici a v ní byly vlasy a kousky tkáně. Policie také uvedla, že ze zbraně, kterou použil, odstranil sériové číslo.

O komplicovi mluvil Öneş kvůli podivným okolnostem po útoku, když se muž dokázal schovat v kuchyni, kde se převlékl, a podařilo se mu uniknout, i když zřejmě už byli na místě zasahující policisté.