Vladimir Bojaruns a Jekatěrina Šarokaová se chystají odvolat proti verdiktům prvoinstančních soudů, které je zbavily mandátu, Ivan Baranov hodlá rozsudek nejvyššího soudu napadnout u ústavního soudu. Bojaruns tvrdí, že je odhodlán soudit se i u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Středisko státního jazyka, které je podřízeno lotyšskému ministerstvu spravedlnosti, nepovažuje neznalost lotyšského jazyka za masový problém. Připouští, že několik politiků se řeč naučilo po prvním varování, k soudu se dostaly jen tři případy.

Podle lotyšských zákonů má zastupitel ovládat úřední jazyk, tedy lotyštinu, na vyšší úrovni a používat jej v rozsahu nezbytném pro plnění služebních povinností. Tyto požadavky nedělají rozdíl v závislosti na tom, zda v daném místě žijí Lotyši, anebo místní Rusové.

Stačí i anonymní udání



Středisko může zasahovat i na základě anonymního udání. V případě, že zjistí problém, dá zastupiteli lhůtu k nápravě. Jazykové lekce platí úřady. Pokud to nepomůže, středisko se obrací na soud. Jedině ten může zastupitele zbavit mandátu.

Dříve lotyšské zákony vyžadovaly od kandidátů, aby předložili osvědčení o znalosti státního jazyka. Ale pod tlakem mezinárodních instancí, včetně štrasburského soudu, se zákony změnily. Parlament přijal zákon, podle kterého může soud připravit zvoleného politika o mandát kvůli nedostatečné znalosti státního jazyka.

Gramatiku pořádně neumí ani Lotyši. Jsem řadový zastupitel

a to, co znám, mi stačí, abych dvakrát týdně zasedal

ve výborech a ve sněmu. Odvolaný zastupitel Ivan Baranov



Dotčená trojice zastupitelů má osvědčení, že hovoří lotyšsky, i když nikoliv na nejvyšší úrovni. Tvrdí však, že v ruskojazyčných městech ani nepotřebují znát státní řeč dokonale. To by prý bylo rozumné požadovat, kdyby působili například na ministerstvech.

„Gramatiku pořádně neumí ani Lotyši. Jsem řadový zastupitel a to, co znám, mi stačí, abych dvakrát týdně zasedal ve výborech a ve sněmu. Všemu rozumím,” řekl BBC Baranov. „Kdo by měl být zastupitel v ruském městě? Povinně Lotyši?” pozastavila se Šarokaová.

„V našem městě většinu obyvatel tvoří ruští senioři, kteří neumí lotyšsky. Jakou řečí mám s nimi mluvit, když hovoří jen rusky?” rozhořčil se Bojaruns, kterého za nepoužívání státního jazyka soud zbavil křesla v městském sněmu Daugavpils.