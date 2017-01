„Dozvěděla jsme se o útoku z televize. Nevěděla jsem, že můj muž byl radikál z Islámského státu, ani jeho sympatizant,“ řekla žena při výslechu.

Policie potvrdila, že atentátník přišel do Turecka ze Sýrie. Kdy přesně není známo, ale do centrální provincie Konya dorazil se ženou a dvěma dětmi 22. listopadu. [celá zpráva]

Objevily se i další informace o samotném útoku. Většinu střel vrah vypálil z dýdžejské kabiny, 120 ze 180. Pitva ukázala, že většinu obětí střelil do hlavy, do hrudi nebo ramen, některé zezadu. Nezemřel nikdo z těch, kdo se vrhli do vod Bosporu. [celá zpráva]

Těsně před půlnocí nastoupil útočník do taxíku ve čtvrti Zeytinburnu. Vystoupil kousek před klubem a došel k němu pěšky. Před vchodem zabil policistu a civilisty, kteří tam stáli, a vtrhl dovnitř. Bylo krátce po čtvrt na dvě, když začal pálit. [celá zpráva]

DJ prožil peklo



DJ Abdullah Can Saraç se se svým kamarádem Ufukem schoval pod dýdžejskou kabinu. „Pod kabinou je velmi malý prostor. Ufuk mě tam stáhl a skryli jsme se tam. Zacpal mi ústa, abych nevydal žádný zvuk,“ řekl diskžokej a dodal: „Vnímal jsem jeho kroky i dech. Pak začal zase střílet. Prázdné nábojnice padaly na nábytek i na nás. Čtyřikrát vyměňoval zásobník. Počítal jsem to. Říkal jsem si 'Panebože, ať už je to poslední.' Střelba neutichala.“

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Odpočítávání půlnoci v istanbulském klubu krátce před útokem

Když útočník vystřílel čtvrtý zásobník, palba ustala. „Pak jsme slyšeli sténání. Slyšel jsem, jak třikrát řekl Alláhu akbar. O pět deset minut později jsme slyšeli policii. Vyzývala ho, aby se vzdal. Neodpovídal. Pak jsme slyšeli další dva nebo tři výstřely. Říkám: 'Ufuku, ono to neskončilo, zemřeme tady',“ líčí Saraç dramatické chvíle. Nakonec ale dorazily speciální síly i ke kabině diskžokeje.

Atentátník během útoku nevstoupil na toaletu ani do kuchyně, protože v té se plánoval později ukrýt a také si v ní vyměnil šaty. Protože se mu podařilo utéci z klubu bez problémů, policie nadále zkoumá, zda mu náhodou někdo nepomáhal vevnitř.

Po útoku si vzal taxíka a vystoupil v nedaleké čtvrti Kuruçeşme, taxikářovi řekl, že nemá peníze. Požádal ho, jestli by si od něj nemohl zavolat, a on mu půjčil mobil. Podle taxikáře mluvil turecky.

Zatýkání pokračuje

Zatím bylo zatčeno nejméně čtrnáct lidí, většinou Uzbeci a Kyrgyzové žijící v istanbulské čtvrti Zeytinburnu, ze které jel atentátník taxíkem ke klubu.

Dva lidé byli také v úterý zadrženi na letišti. Zřejmě šlo o Kyrgyze Jachema Mašrapova [celá zpráva], po kterém pátrala policie a kterého některé média označovala za pachatele. Byl ale propuštěn a mohl se vrátit do vlasti.

Šéf kyrgyzské tajné služby Rachat Sulajmanov řekl BBC, že muže vyslýchali jako kyrgyzští, tak turečtí agenti, a že nemá nic společného s útokem.