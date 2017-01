Bylo 01.15 místního času (00.15 SEČ), když atentátník u vchodu do klubu zastřelil muže z ochranky klubu a policistu Fatiha Çakmaka, který přežil prosincový útok spáchaný u istanbulské haly po fotbalovém zápase. Tehdy zahynulo 45 osob, Çakmak tehdy vyvázl.

Poté, co se střelec dostal do klubu, začal bezhlavě pálit. V tu chvíli uvnitř budovy slavilo příchod nového roku několik set lidí. Vypukla panika. Lidé se snažili schovat, kde to šlo, někteří ze zoufalství skákali do ledové vody Bosporského průlivu, na jehož břehu se oblíbený klub nachází.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Terorista převlečený za Santu Clause střílel v klubu v Istanbulu

"Seděli jsme nedaleko vchodu. Zčistajasna se ozvaly výstřely a vše bylo najednou plné prachu, střepů a kouře,“ popsal chvíle hrůzy fotbalista Sefa Boydas z istanbulského klubu Beylerbeyi. Několik žen kolem něj omdlelo. „Hodil jsem si je na záda a snažil se zmizet. Nic jsem neviděl, jen jsem slyšel na levé straně výstřely. Nevím jak, ale podařilo se mi odtamtud dostat,“ řekl.

Chtěli jsme strávit v klubu příjemný večer a najednou se z toho stal horor,“ popsal italský turista Maxmilien silvestrovskou noc v istanbulském klubu Reina.

Sinem Uyaniková byla v klubu se svým manželem, který byl při útoku zraněn. „Než mi došlo, co se děje, sesunul se na mě můj muž,“ řekla novinářům před istanbulskou nemocnicí Sisli Etfal. „Musela jsem zvednout několik těl, které na mě ležely, než jsem se dostala pryč. Bylo to děsivé,“ dodala Uyaniková.

Dalšímu svědkovi volala sestra přímo během útoku. „Sestra mi volala, že někdo na návštěvníky klubu útočí. Tak jsme se oblékli a okamžitě tam běželi. Bylo to velmi obtížné, protože žádný taxikář tam nechtěl jet,“ uvedl svědek.

Turecká policie pátrá po pachateli krvavého masakru v istanbulském nočním klubu Reina.

FOTO: Huseyin Aldemir, Reuters

Policie byla na místě velmi rychle, pachatel ale zmizel. Turecký premiér Binali Yildirim v neděli uvedl, že střelec zanechal na místě činu svou zbraň. Popřel ale, že by se do klubu dostal v převleku za Santu Clause. Podle nejčerstvějších poznatků z vyšetřování skryl zbraň pod kabát a z klubu uprchl v jiném oblečení. Do klubu ho přivezl taxík, turecká policie už řidiče vyslýchá, napsal list Hurriyet.

Mezi mrtvými nebo zraněnými při nočním atentátu v Istanbulu jsou občané Saúdské Arábie, Maroka, Libanonu, Libye, Tuniska a Jordánska. Po jedné oběti hlásí také Izrael a Belgie. Tři zraněné má také Francie. České úřady zatím informaci o případných českých obětech nebo zraněných nemají.