První informace hovoří, že útok mají na svědomí dva střelci převlečeni za Santa Clause. Televizní stanice CNN Turk uvedla, že útočníci zahájili zběsilou palbu. Jeden z nich má být stále v klubu. Speciální policejní složky ho obklíčily, celé místo neprodyšně uzavřely a chystají se k zásahu.

První zprávy hovoří minimálně o 50 zraněných a útok si vyžádal i mnoho mrtvých.

CCTV at the club #Istanbul #Turkey pic.twitter.com/RAvonGxyAI

Televizní stanice NTV ukázala obrázky ozbrojených policejních aut před klubem a oznámila, že na místo sjelo 50 až 60 sanitek.

#Turkey #Istanbul - EMS vehicles lining up at Reina nightclub after shooting. pic.twitter.com/N1BZvcAwsc