V kabině polského kamiónu v Berlíně probíhal boj do poslední chvíle

Polský řidič kamiónu, který byl nalezen mrtvý ve voze, jenž vjel v pondělí do davu lidí na berlínském vánočním trhu, žil až do okamžiku útoku. Plyne to z výsledků pitvy, o nichž ve středu informoval list Bild. Podle vyšetřovatelů v kabině probíhal boj, který skončil smrtí řidiče.