Británie nestíhá testovat, Johnson nevyloučil druhý kompletní lockdown

Minulý týden navíc ministerský předseda představil Operaci Moonshot, jejímž cílem je provádět až 10 milionů rychlých testů denně, které by lidé mohli dělat v pohodlí svého domova. Tato operace by však podle některých odhadů stála závratných 100 miliard liber (2,9 bilionu korun).

Vzhledem k narůstajícímu počtu případů se stále častěji skloňuje možnost dalšího zastavení provozu země. „Nechci druhý celonárodní lockdown. Myslím si, že by to bylo velice špatné pro tuto zemi, a děláme vše, co je v našich silách, abychom tomu zabránili,“ uvedl před výborem Johnson.

„Můžeme si to dovolit? Upřímně pochybuji, že by finanční následky byly čímkoliv jiným než katastrofou, ale musíme se ujistit, že nemoc porazíme,“ řekl Johnson s tím, že pokud by selhalo takzvané pravidlo šesti - nové nařízení, podle kterého se mohou lidé setkávat jen ve skupinkách do šesti, k celkovému lockdownu by dojít mohlo.