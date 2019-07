Novinky

„Nyní jednáme s dalšími zeměmi, abychom viděli, jestli jsme schopni dát dohromady koalici, která by zajistila volnou plavbu v obou průlivech, Hormuzském a Báb al-Mandab,“ řekl Dunford. „A myslím, že během pár příštích týdnů zjistíme, které země mají politickou vůli podporovat iniciativu, a pak budeme jednat přímo s vojáky, abychom zjistili kapacity, které mají na podporu této mise,“ dodal.

Americké vrtulníky MH-60S nad člunem íránských revolučních gard

FOTO: Hamad I Mohammed, Reuters

Spojené státy by poskytly velitelská plavidla a stály by v čele monitorování moří u Íránu a Jemenu. Další země by hlídkovaly poblíž amerických plavidel a vykrývaly prostor mezi nimi. Také by poskytly doprovod lodím proplouvajícím oblastí, kde by jim hrozil útok. „Očekávání jsou taková, že patrolování a eskorty by měly provádět další země,“ dodal Dunford. Zdůraznil, že velikost mise by záležela na ochotě dalších zemí. „Bude to závislé na měřítku. S malým počtem přispěvatelů můžeme mít malou misi. A rozšíříme ji s počtem národů ochotných participovat.“

V oblasti Ománského zálivu bylo v posledních týdnech napadeno při dvou koordinovaných útocích šest lodí, zejména tankerů, přičemž jeden začal hořet. [celá zpráva] Z dalšího zase vytékal ropný derivát. [celá zpráva]

Požár tankeru v Ománském zálivu

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Kdo přesně útočil, se zatím nepodařilo zjistit, ale zřejmě měl podporu Íránu nebo jeho revolučních gard Použité přísavné miny a další výbušniny vypadají jako íránské. [celá zpráva]

Írán hrozil uzavřením průlivu



Írán v posledních měsících opakovaně hrozil uzavřením Hormuzského průlivu, protože Spojené státy vypověděly jadernou dohodu s Teheránem a zvětšovaly na něj tlak a zesilovaly sankce. Zbylí signatáři jaderné dohody nedokázali zajistit, aby americké sankce nedopadaly na Írán a ten v odvetu přestal dodržovat dohodou stanovené limity na množství jaderného materiálů a velikost obohacení uranu. [celá zpráva]

Americké síly už operují v Ománském a Perském zálivu. Íránci jim tam také sestřelili špionážní dron RQ-4 Global Hawk. [celá zpráva]

Trosky sestřeleného amerického dronu

FOTO: Tasnim News Agency, Reuters

Novum představuje rozšíření bezpečnostní oblasti na průliv Báb al-Mandab, oddělující Arabské moře a Adenský záliv od Rudého moře. Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty, které podporují jemenskou vládu ve válce proti vzbouřeným šíitským Húsíům, se dlouhodobě obávají, že by Húsíové podporovaní Íránem mohli ohrozit lodě u ústí Rudého moře do Adenského zálivu. Jejich vojenské kapacity rostou, neboť jim pomáhá Írán. Mají balistické rakety, protilodní střely s plochou dráhou letu i drony, které požívají k útokům na Saúdskou Arábii. [celá zpráva]

Hormuzským průlivem se dopravuje asi pětina vytěžené ropy, denně asi 17,4 milionu barelů. Většina směřuje do Asie. Průlivem Báb al-Mandab se denně přepraví asi čtyři miliony barelů ropy, většinou do Evropy.