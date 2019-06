Sršeň asijská (Vespa velutina), která se před lety dostala spolu se zbožím do Francie, se opět o něco přiblížila k českým hranicím. Několikrát už byla spatřena i v sousedním Německu, uvedla v odborné zprávě rakouská agentura AGES. V současnosti by podle odborníků mohla být už v oblasti Bavorska, zhruba 150 až 200 kilometrů od českých hranic. Výskyt tohoto druhu sršně znepokojuje včelaře, hmyz je totiž mimo jiné známý jako zabiják včel. Celý článek Dravá sršeň asijská se blíží k českým hranicím. Je to útočný zabiják včel»