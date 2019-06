Novinky, ČTK

O návratu informoval v neděli australský premiér Scott Morrison, s tím, že jim úřady poskytnou sociální, lékařskou i psychologickou pomoc, aby se mohly zapojit do „šťastného života v Austrálii”. Dodal, že rozhodnutí nebylo lehké, ještě v dubnu odmítal pomoci dětem Sharroufových Zaynab, Hodě a Hamzovi.

Nakonec však názor změnil: „Jak jsem říkal opakovaně, má vláda by nedovolila ohrozit žádného Australana, ale už skutečnost, že rodiče vzali své děti nebezpečnou cestu do válečné oblasti, je opovrženíhodná. A děti by neměly být trestány za zločiny svých rodičů.“ Morrison přitom sám dlouho odmítal, že by jeho země pomáhala lidem, kteří přímo sami nepřijdou na konzulát.

Australský premiér Scott Morrison oznamuje návrat potomků bojovníků Islámského státu.

FOTO: ČTK/AP

Všichni jsou sirotci, protože ve válce zahynuli nejen jejich otcové, ale i jejich matky. Rizvic, který pocházel z Mebourne, byla zabit v roce 2016. O rok později byla zabita i jeho žena a jedno z dětí. Sirotci skončili v táboře Al Hawl na severovýchodě Sýrie.

Sharrouf pocházející ze Sydney odešel se svou ženou Tarou Nettletonovou do Sýrie v roce 2014. O rok později podlehl nemoci. Jeho žena zemřela zřejmě v roce 2017 při americkém náletu spolu se dvěma syny. Po dětech od loňska pátrala babička Karen Nettletonová, až zjistila, že jsou v táboře, ale odvézt si je nesměla.

Nyní však Morrison umožnil dětem vrátit se. V neděli v 15:30 místního času přešly hranici do Iráku, uvedl list The Guardian.

Privilegovaný život dcery radikála



Zaynab Sharroufová, které bylo minulý týden 18 let, je ve vysokém stavu těhotenství a má vážné zdravotní problémy. Vrací se nejen se dvěma sourozenci, ale také se dvěma vlastními dětmi. Právě její resocializace vzbuzuje otázky, protože Zaynab vedla před porážkou IS privilegovaný život, bydlela v domě s otroky a fotila se s dalšími zahalenými ženami s puškami a drahými vozy. Na sociálních sítích propagovala aktivity otce a manžela, oba byli bojovníky IS. Otec vyfotil před pěti lety v Rakce syna Hamzu s uříznutou hlavou syrského vojáka. [celá zpráva]

Nyní jsou v péči australských pracovníků. Morrison ve sdělení neupřesnil, kdy by měly dorazit do Austrálie. Některé z dětí utrpěly v Sýrii zranění, podle odborníků jim konflikt možná způsobil i psychologická traumata a mohou být také radikalizované.

Tábor plný žen a dětí



Humanitární organizace Save The Children uvádí, že v uprchlických táborech v Sýrii žije nejméně 50 australských žen a dětí a požaduje jejich návrat zpět do země původu: „Nikdo nehájí činy jejich rodičů, kteří musejí čelit spravedlnosti, ale musíme chránit právo každého dítěte.”

V táboře je asi 8000 žen a dětí. Tento měsíc jich bylo propuštěno na 800.