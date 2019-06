Novinky, ČTK

„Kurdští činitelé ve městě Ain Ísa předali dvanáct francouzských sirotků z džihádistických rodin delegaci francouzského ministerstva zahraničí,” uvedl Abdalkarím Umar z ministerstva zahraničí kurdské administrativy. Další dvě děti byly předány nizozemským zástupcům. Žádné nebylo starší 10 let, oznámila televize Al-Džazíra.

Francouzské ministerstvo zahraničí uvedlo, že se poslední vlna repatriací zaměřila na skupinu dětí, které byly „izolované a ohrožené“. Některé z nich byly podvyživené a nemocné.

Občané Francie tvořili nejpočetnější skupinu zahraničních bojovníků z Evropy v řadách IS. Podle únorového průzkumu, o kterém informovala agentura AFP, by si 67 procent Francouzů přálo, aby se o potomky džihádistů raději postarali v Sýrii či v Iráku.

Repatriace se rozbíhají



Minulý týden byly ze Sýrie do Spojených států repatriovány dvě ženy, jež byly ve spojení s IS, a také šest dětí. V pondělí převzalo Norsko pět sirotků z rodin, které s IS spolupracovaly, a v květnu převzal 148 manželek a dětí příslušníků IS Uzbekistán. Několik svých občanů přijaly již dříve také Francie či Švédsko, především šlo o sirotky. Své občany už přebírá i Súdán, Kosovo a Rusko. Propuštěno bylo tento měsíc i 800 syrských žen a dětí. V táborech je asi 70 tisíc lidí ze 40 zemí.

Samozvaný Islámský stát začal obsazovat sever Sýrie a Iráku v roce 2014. Připojilo se k němu podle OSN zhruba 40 000 lidí ze 110 zemí. Arabsko-kurdská koalice SDF, která proti IS bojovala v Sýrii, v únoru oznámila, že v jejích věznicích je 800 zahraničních bojovníků IS z téměř 50 zemí.

Francie je součástí mezinárodní koalice, která bojuje proti teroristům z IS v Sýrii.

Islámský stát, který v roce 2014 ovládl rozsáhlá území v Sýrii a v Iráku, ztratil poslední území, jež měl v regionu pod svou kontrolou, letos 23. března.