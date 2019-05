Novinky, ČTK

„Myslím, že je jasné, že to byly námořní miny téměř určitě z Íránu,” řekl Bolton reportérům v Abú Zabí. „Kdo jiný by to mohl udělat? Někdo z Nepálu?” zeptal se ironicky novinářů.

Neuvedl ale žádné další podrobnosti z vyšetřování, na kterém se Spojené státy podílí, poznamenala agentura Reuters. Není tedy jasné, z čeho vyvodil své závěry o íránském zapojení.

Norská pojišťovna DNK už dříve uvedla, že se na sabotážích podílely íránské revoluční gardy, protože gardy vybavily jemenské šíitské milice bojující proti jemenské vládě lodními drony, které lze navádět s pomocí systému GPS. Střepina nalezená u poškozeného norského tankeru se shodovala se střepinou z podobného bezpilotního zařízení, které použili dříve jemenští povstalci u jemenských břehů.

Odvetou je posílení amerických jednotek



Bolton zdůraznil, že kvůli útokům na tankery nepodniknou Spojené státy vojenskou ofenzivu na Írán. Jestřáb na pozici národního bezpečnostního poradce podle listu The Wall Street Journal řekl, že Spojené státy na akci odpověděly rozmístěním dalších 1500 vojáků a vojenského vybavení včetně antiraket patriot v oblasti Perského zálivu, kteří mají sloužit k odstrašení.

Írán Boltonovy poslední výroky nekomentoval.

Terčem útoku se staly 12. května u přístavu Fudžajra poblíž Hormuzského průlivu čtyři lodě, saúdskoarabské tankery Amjad a Al-Marzqah, nákladní loď Emirátů A Michel a norský tanker Andrea Victory. [celá zpráva]