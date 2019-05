Francouzi v Iráku dostali trest smrti, přidali se k IS

Bagdádský soud v neděli vynesl rozsudky smrti nad třemi Francouzi za jejich členství v teroristické organizace Islámský stát (IS). Informovala o tom agentura AFP, podle níž byla trojice zadržena v Sýrii a letos v únoru pak s dalšími devíti Francouzi převezena do Iráku. Podle iráckého zákona je možné se proti rozsudku odvolat do 30 dní.