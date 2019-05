Novinky

Trump uvedl, že půjde o „asi 1500 lidí“, kteří tam budou vyslání před tím, než budou rozmístění v Japonsku. „Chceme mít ochranu na Blízkém východě.“ Dodal, že nechal vyslat „do oblasti relativně malý počet velmi schopných lidí“.

Stanice CBS oznámila s odvoláním na vojenské představitele, že do oblasti bude vyslána další baterie raket protivzdušné obrany patriot a další obranné systémy. Do oblasti Perského zálivu už byly vyslány rakety patriot, bombardéry B-52 i letadlová loď USS Abraham Lincoln.

Bombardér B-52H Stratofortress

FOTO: Reuters

Kongresmani potvrdili CBS, že byli informováni o plánu vlády vyslat vojáky na Blízký východ.

Trump rozhodl o vyslání vojáků v době, kdy stoupá napětí mezi USA a Íránem, poté co armáda požádala Bílý dům o posily.[celá zpráva] Ministr obrany Patrick Shanahan však ve čtvrtek popřel zprávu agentury AP, že by Pentagon chtěl vyslat do oblasti 5000 až 10 000 vojáků: „Není to deset tisíc, není to ani 5000. To není přesné.“ Shanahan řekl, mu jde o „správnou ochranu vojáků v oblasti“.

Rychlé čluny íránských revolučních gard v Hormuzském průlivu

FOTO: Hamad I Mohammed, Reuters

I když je počet nižší, vyslání ukazuje změnu v Trumpově přístupu. Dosud se americký prezident pokoušel hlavně americké vojáky stahovat.