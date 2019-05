Novinky

Saúdský ministr energetiky Chálid Falih v pondělí řekl, že si sabotáže u přístavu Fudžajra nevyžádaly žádné mrtvé ani zraněné a že nezpůsobily ani žádné znečištění, nicméně konstrukce lodí byly značně poškozeny. Jedna z lodí měla být naložena surovou ropou a plout do USA.

Už v neděli ministerstvo zahraničí Spojených arabských emirátů uvedlo, že se čtyři obchodní lodě staly u jeho výsostných vod nedaleko Fudžajry terči sabotáží. Není jasné, zda číslo zahrnuje i saúdské tankery. Uvedlo, že vyšetřuje útoky, které si nevyžádaly žádné zraněné nebo mrtvé a nezpůsobily žádný únik nebezpečných látek, ve spolupráci s místními i mezinárodními orgány.

Tankery v Hormuzském průlivu

FOTO: Hamad I Mohammed, Reuters

Už ve čtvrtek americký úřad pro námořní dopravu varoval, že by Írán mohl zaútočit na námořní dopravu, protože hrozil uzavřením Hormuzského průlivu. Přes ten proplouvá třetina tankerů s ropou. Fudžajra leží asi 130 km od průlivu.

Napětí v oblasti se vyostřilo poté, co USA loni vypověděly dohodu s Íránem o tom, že nebude rozvíjet svůj jaderný program, a uvalily na něj tvrdé sankce, které se postupně stupňovaly a roztočily v zemi spirálu inflace. [celá zpráva]

Pak Spojené státy označily íránské revoluční gardy za teroristickou organizaci. [celá zpráva]

Teherán na oplátku označil za teroristy americké vojáky, na které se proto může útočit.

Americké lodě doprovázející letadlovou loď USS Abraham Lincoln proplouvají Suezským průplavem

FOTO: Mass Communication Specialist 3r, ČTK/AP

Minulý týden nařídily Spojené státy přesunout do oblasti letadlovou loď USS Abraham Lincoln a bombardéry B-52. [celá zpráva]

Následovaly další lodě a antirakety patriot. [celá zpráva]

„Máme informace, které nechcete znát,“ řekl minulý týden Trump na dotaz, co přimělo USA k přesunu válečné techniky do oblasti. Íránce vyzval k jednání, to to odmítli. [celá zpráva]