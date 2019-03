Novinky

„Mučedníci byli ve službě – strážili naše město,“ uvedla Vojenská rada Manbidže (MMC) v prohlášením ocitovaném stanicí Kurdistan24. Teroristé podle ní v noci zahájili palbu na hlídku. Informaci potvrdila exilová organizace SOHR monitorující dění v Sýrii, podle níž byli další tři členové hlídky zraněni.

Pokud se potvrdí, že v noci útočili teroristé z IS, půjde od ledna o největší akci této organizace v Manbidži a první akci po porážce IS.

MMC upozornila, že spící buňky teroristů nadále představují hrozbu pro Manbidž, i když Islámský stát už nekontroluje žádné území. Poslední oblast u Baghúzu na východě Sýrie osvobodily kurdsko-arabské síly SDF v sobotu.

Už v lednu si sebevražedný útok v Manbidži vyžádal 19 mrtvých, mezi nimiž byli i čtyři američtí vojáci, kteří podporují SDF v boji proti IS.

Ještě před pádem Baghúzu varoval mluvčí MMC Šervan Derviš, že Islámský stát bude přestavovat hrozbu i pro ztrátě veškerého území, zejména v oblastech které kontroloval delší dobu, což je případ Rakky a Manbidže. „Po porážce IS jsme vstoupili do éry spících buněk. Aktivují je a pověřují útoky, ale my jejich operacím zabráníme,” sdělil agentuře AFP Derviš. Podle něj se budou tyto spící buňky odhalovat ještě hůře, než jak těžké bylo zbavit IS území.

Zvláštní americký vyslanec pro nasazení v Sýrii a v globální koalici proti IS James Jeffrey řekl v pondělí, že se pokračuje v potírání vzbouřenců z IS na severovýchodě Sýrie i v sousedním Iráku. I americký ministr obrany Patrick Shanahan řekl po dobytí Baghúzu, že práce na porážce džihádistů má daleko ke konci.