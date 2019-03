Izrael připsal pondělní ranní útok radikálnímu palestinskému hnutí Hamás, které ovládá Pásmo Gazy. „Je to raketa Hamásu vyrobená Hamásem,“ řekla mluvčí Izraelských obranných sil Mika Lifshitzová a dodala, jak k tomu armáda dospěla: „Právě ta má dosah přes 120 km.“ [celá zpráva]

Dům poničený palestinskou raketou v Mišmeretu

FOTO: Ariel Schalit, ČTK/AP

K útoku se nepřihlásila žádná palestinská skupina. Jeden představitel Hamásu řekl, že hnutí nemá zájem něco takového dělat. Objevily se i spekulace, že raketa byla odpálena omylem.

Exploze bomby, která zasáhla kancelář politického vůdce Hamásu Ismaíla Haníji

FOTO: Adel Hana, ČTK/AP

Izrael po zásahu domu přemístil dvě brigády na jih země a letectvo zahájilo odvetné údery, které si vyžádaly sedm zraněných. Mířil především na město Gaza. Izrael oznámil, že zasáhl také sídlo politického vůdce Hamásu Ismaíla Haníji, ale také budovu bezpečnostní služby Hamásu, tajné velitelství bezpečnostních sil Hamásu i budovy dvou zpravodajských služeb Hamásu.

We have just targeted Hamas' secret military intelligence HQ in Gaza.



The context for this strike: Last night, Hamas fired a rocket 75 miles into Israel. The rocket destroyed a house and wounded seven people, including children.



We will defend our homes. pic.twitter.com/AIWV1tn8V2