Žádat ženu o ruku před desítkami lidí je podle strážců islámského pořádku „nemorální a neislámské“. Pár se dostal z vězení až poté, co byla zaplacena kauce. Současně mají až do data soudního procesu zákaz uspořádat svatbu.

📹 Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals... based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte