„To, co se stalo na istanbulském konzulátu, je příšerné, ohavné a mělo by to být řádně vyšetřeno,” řekl Netanjahu novinářům v bulharské Varně, kde jedná se šéfy vlád Bulharska, Rumunska, Srbska a Řecka.

„Současně ale říkám, že je velmi důležité pro stabilitu světa a pro region, aby Saúdská Arábie zůstala stabilní,” dodal vzápětí.

„Myslím si, že se musí dosáhnout obou cílů, protože větším problémem je Írán, a my si musíme být jisti, že Írán nebude pokračovat ve svých zhoubných aktivitách, které podnikal v Evropě v posledních týdnech,“ uvedl také.

Strážný u vstupu na saúdskoarabský konzulát v Istanbulu

FOTO: Osman Orsal, Reuters

Narážel na zmařené pokusy Íránu spáchat atentáty na představitele opozice. „Musíme pomoci vyšetřit dva teroristické útoky - jeden v Paříži a druhý v Kodani, které plánovala íránská tajná služba,” poznamenal.

„Zablokování Íránu je hlavní bezpečnostní agendou, a to nejen pro Izrael, ale, jak věřím, i pro Evropu a svět,“ dodal izraelský premiér.

Už dopoledne se podobně jako Netanjahu vyjádřil izraelský ministr energetiky Juval Steinitz, který taky označil vraždu saúdského novináře za ohavnou, ale zároveň vyzdvihl důležitost spolupráce s Rijádem v boji proti společnému nepříteli Íránu.

„Existuje hrozba, která se může stát existenční hrozbou, hrozba jaderného Íránu, hrozba teroru, hrozba, která se šíří po Sýrii a Libanonu. Arabské země včetně Saúdské Arábie jsou v posledních letech naši spojenci proti roztahování se Íránu a íránské jaderné hrozně,” řekl.

Izrael se tak nejvýrazněji postavil na stranu Saúdské Arábie v případu vraždy novináře na konzulátu, kterou i i saúdský prokurátor označil za předem naplánovanou.

Saúdský princ označil novináře za radikála



Novinář Chášukdží, který od loňského léta žil v USA a který kritizoval saúdskoarabské nejvyšší vedení včetně korunního prince Muhammada bin Salmána, byl zabit 2. října na saúdském konzulátu v Istanbulu.

Bin Salmán v telefonátu se zetěm prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem a hlavním bezpečnostním poradcem Bílého domu Johnem Boltonem označil 9. října zavražděného novináře Džamála Chášukdžího jako nebezpečného radikála, člena Muslimského bratrstva. Napsal to ve čtvrtek list The Washington Post s odvoláním na zdroje z Bílého domu. Rodina tvrzení prince popřela, podle listu The New York Times byl členem jen v mládí a pak byl neaktivní, za arabského jara v roce 2011 ale podporoval islamisty.

Netanjahu nijak nezmínil, že i Saúdská Arábie podporovala vzbouřenecké skupiny v Sýrii včetně těch radikálních. Syrští představitelé už něklolik let opakovaně uvádějí, že Izrael spolupracuje se sunnity a pomáhá i radikálům včetně členů bývalé Fronty an-Nusra.