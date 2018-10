Novinky

Islámský stát použil při sobotním protiútoku také sebevražedné atentátníky, napsal server Al-Masdar.

Navzdory silné americké vzdušné podpoře se SDF nedaří osvobodit další část území, které drží IS v údolí Eufratu.

Syrské demokratické síly se pokoušejí dobýt Hadžín už od září. Pokaždé, když se přiblížily k městu, se však musely kvůli ztrátám zase stáhnout, dodal server.

V údolí středního Eufratu je rozprostřeno zhruba 2000 bojovníků IS. Jde o poslední oblast, kterou IS drží poté, co se podařilo zlikvidovat poslední baštu odporu u hranic Sýrie s Irákem. Americké ministerstvo obrany na začátku října informovalo, že se tam vzdalo 700 bojovníků.