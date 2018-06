Novinky

Podle vojenského zdroje syrské armády se podařilo z Gharíje al-Gharbíje vyhnat všechny teroristy z bývalé Fronty an-Nusra, kteří přitom utrpěli ztráty na životech. Armádní zdroj dodal, že operace ve městě byla komplikovaná, protože obránci použili bomby v autech, město je navíc zaminované.

Dělostřelectvo ostřelovalo oblast farmy Džumrúk al-Kadím, přičemž palba zabila a zranila několik obránců a zničila obranný val.

Příslušníci syrských provládních sil v Dará

FOTO: SANA, Reuters

Syrské jednotky pokračují v útocích na města Kark aš-Šarki a Musajfra.

Jak uvedla exilová organizace SOHR monitorující dění v Sýrii, boje si od začátku ofenzivy 19. června vyžádaly 116 obětí z řad civilistů, včetně pěti lidí, kteří zahynuli v sobotu. Z oblasti také uteklo 50 000 lidí.

Syrské tanky projíždějí městem Gharija al-Gharbija

FOTO: SANA, Reuters

Boje pokračují, protože v sobotu skončila neúspěchem jednání o příměří vedená Ruskem. „Rozhovory selhaly, kvůli ruské podmínce, že se rebelové musejí vzdát všech zbraní a všechna jimi ovládaná území vrátit pod kontrolu Bašára Asada,” uvedl jejich mluvčí Ibrahím Džabaví, „a všichni, kdo nosí zbraň, půjdou před soud,”

„Vyjednávací tým se odmítl vzdát a odmítl ruské podmínky,“ zdůraznil Džabaví.

Obyvatelé Daílu vítají syrskou armádu.

FOTO: SANA, Reuters

Podle SOHR bylo cílem rozhovorů dosáhnout trvalého řešení, kdy by rebelové nejprve odevzdali těžké zbraně a pak i lehké. Za to by ale měli garantovaný odchod do Jordánska. Rusko také sestavilo seznam lidí, kteří by dostali od Syřanů amnestii, uvedla AP .