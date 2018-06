Novinky, ČTK

Mluvčí ministerstva vnitra uvedl v krátkém prohlášení, že explodovala ukrytá munice a bezpečnostní složky událost vyšetřují. Výbuchy rovněž poničily několik okolních budov.

Státní televize předtím citovala téhož mluvčího, který výbuch označil za „teroristický útok na civilisty”. Vysoce postavený policista agentuře AFP řekl, že „zbraně patřily ozbrojené skupině”.

Do mešity, kterou exploze poškodila, se chodí modlit stoupenci Muktady Sadra, šíitského duchovního, jehož milice po americké invazi do Iráku bojovaly proti Američanům. Skupina kolem Sadra vyhrála irácké parlamentní volby, jež se konaly 12. května, ale musí sestavit koalici, což by mohlo trvat několik měsíců.

Sadr sám nekandidoval, premiérem se tedy stát nemůže; ocitl se ale v pozici, kdy si nejspíš bude moci vybrat, kdo do premiérského křesla usedne.

Irácký parlament se ve středu vyslovil pro ruční přepočítání hlasů kvůli značným nesrovnalostem. Ve volbách se použil elektronický systém využívající biometrické údaje.