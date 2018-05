Novinky

„Byli jsme blízko přímé konfrontaci mezi ruskými a americkými silami, ale dosud jsme se jí vyhnuli. Nebylo to však díky moudrosti amerického vedení, nýbrž díky moudrosti ruského vedení,” uvedl Asad.

„Abychom naši zemi stabilizovali, potřebujeme podporu Ruska a zároveň nepotřebujeme americkou pošetilost.“

Asad však neupřesnil, kdy přímá konfrontace hrozila. Není tak jasné, zda mluvil o případu ze 7. února, kdy provládní síly a ruští žoldnéři v provincii Dajr az-Zaur s tanky zaútočili na pozice USA a SDF a byli za pomoci amerického letectva odraženi, přičemž ztratili 200 až 300 mužů. [celá zpráva]

Posledním problémem jsou kurdské milice

Syrský prezident se především vyjádřil k otázce Kurdů, ke kurdsko-arabským Syrským demokratickým silám, jejichž jádro tvoří kurdská milice YPG, které ovládají severovýchod Sýrie a které podporují Američané: „Jediný problém, který v Sýrii zůstává, jsou SDF.“

Asad dal najevo, že chce mít pod kontrolou území, které ovládají a na němž jsou americké základny: „Směřujeme k cíli dvěma způsoby. Prvním je, že jsme nyní začali otevírat dveře pro jednání, protože většina z nich jsou Syřané. Pravděpodobně mají rádi svou zemi a nechtějí být loutkami žádných cizinců.“

Američané by měli odejít a nějak taky odejdou.

Hned však pohrozil: „Je to první možnost. Když nevyjde, uchýlíme se k osvobození těchto oblastí silou. Nemáme žádnou jinou možnost, ať tam jsou Američané, nebo ne.“ A promluvil i k osudu dvou tisíc amerických vojáků, kteří Kurdy podporují: „Američané by měli odejít a nějak taky odejdou.“

Stáhnou se Američané?



Působení amerických vojáků na syrském území přirovnal k americké invazi do Iráku, odkud nakonec Američané také odešli: „Přišli do Iráku, aniž by na to měli právo, a koukejte, co se jim stalo. Musí se poučit. Irák není výjimkou a Sýrie není výjimkou. Lidé už nebudou v tomto regionu dál akceptovat cizince.“

Jaký však bude jejich osud, není jasné, americký prezident Donald Trump sice dával opakovaně najevo, že chce americké síly ze Sýrie stáhnout, i když ho francouzský prezident vyzýval, aby to nedělal. Na druhou stranu ale Trump pravil, že tam zanechají „silnou a trvalou stopu“.

Prezidenti Ruska a Sýrie Vladimir Putin a Bašár Asad

FOTO: Sputnik, Reuters

Americký ministr obrany James Mattis na konci dubna řekl, že Spojené státy a jejich spojenci by nechtěli stáhnout své síly ze Sýrie, dokud tam nenastane mír.

Chemický útok a „zvíře Asad”

Syrský prezident také uvedl, že Západ sahá k zoufalým opatřením, protože si uvědomuje, že konec konfliktu se blíží. Jako příklad uvedl obvinění, že syrská provládní vojska v Dúmě u Damašku letos použila chemické zbraně. [celá zpráva]

Západ se podle syrského prezidenta obviněním snažil změnit názor mezinárodního společenství a to mu nevyšlo. „Vyprávěli báchorku a byla to lež. Veřejnost po celém světě i na Západě jejich příběhu nevěřila. Nemohli se stáhnout, tak museli něco udělat, byť malého.”

Na otázku, zda by se mohl vyjádřit k tomu, že ho americký prezident Donald Trump nazval na Twitteru zvířetem, Asad odpověděl: „Jste tím, co říkáte.“

Někdo jako Trump se mnou neudělá vůbec nic.

K Trumpově výroku ještě poznamenal: „Není to můj slovník, takový jazyk nepoužívám. Tento jazyk reprezentuje jeho. Dotknou se vás jedině lidé, kterým můžete věřit. Lidé, kteří mají srovnané myšlenky, myslí na druhé, jsou morální a etičtí. Právě to by s vámi mělo něco udělat, ať už pozitivního, či negativního. Někdo jako Trump se mnou neudělá vůbec nic.”

Pomoc Íránců je omezená



Asadovi se od začátku války v roce 2011 podařilo s pomocí Ruska a Íránu dobýt zpět rozlehlá území u hranice s Irákem, Tureckem a Jordánskem. Šíitské milice podporované Íránem, včetně libanonského hnutí Hizballáh, sehrály důležitou roli v ofenzivách syrské armády.

V Sýrii na straně Damašku rovněž operují íránské revoluční gardy. Asad nicméně v rozhovoru uvedl, že role Íránu v Sýrii je omezená, s tím, že syrské armádě pouze asistují íránští důstojníci. Při izraelském posledním útoku z 10. května podle Asada nezemřel jediný Íránec, jak uvádí média, ale desítky Syřanů.

Na otázku, zda se dokáže proti izraelským náletům bránit, Asad odpověděl, že jedinou odpovědí je zlepšení syrské protivzdušné obrany, což se s pomocí Ruska daří.