Irácké F-16 útočily na pozice IS v Sýrii

Irácké letectvo zaútočilo ve čtvrtek na dvě pozice Islámského státu (IS) ve východní Sýrii. Oznámila to v prohlášení irácká armáda s tím, že byl zasažen sklad raket a místo, kde se setkávali vysoce postavení představitelé IS. Podobné útoky na syrské straně společné hranice Irák podniká od dubna. Země stále čelí atentátům ze strany IS.