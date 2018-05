Let SV3818 se 151 cestujícími na palubě byl na trase z Medíny do bangladéšského hlavního města Dháka. Krátce po startu se objevily u stroje technické problémy.

— A SAUDIA AIRLINES الخطوط السعودية plane made an emergency landing at King Abdul Aziz International Airport after its...

Pilot se proto rozhodl pro nouzové přistání. Ještě předtím ale kroužil nad Džiddou, aby se spotřebovalo co nejvíc paliva.

#BREAKING : #Saudi Arabian Airlines ( @Saudi_Airlines ) flight #SV3818 was initially traveling to #Dhaka from #Medinah had to be diverted to #Jeddah to make an emergency landing. pic.twitter.com/OSRGO1LeMp

Další problém nastal během nouzového přistání. Stroji se nevysunul podvozek a pilot musel nouzově přistát natvrdo bez podvozku. Ačkoliv to byl velmi komplikovaný manévr, vyšel. Stroj se sice během přistání značně poškodil, nikdo z cestujících nebyl zraněn.

Saudia Airbus A330-200 leased from Onur Air (TC-OCH) made an emergency landing #JeddahAirport without its nosegear resulting in damage as nose sank to the ground. #FlightSV3818 made emergency evacuation via slides on the runway. https://t.co/u1hxlePqfo

pic.twitter.com/Y4hE7NZ4hb