Novinky, ČTK

Rúhání už v úterý varoval, že by Írán mohl během několika týdnů obnovit program obohacování uranu „bez jakýchkoli omezení“.

Předseda parlamentního výboru pro bezpečnost a zahraniční politiku Aláaddin Borúdžerdí ve středu prohlásil, že parlament už připravuje zvýšení výdajů na program balistických raket. Trump přitom vypověděl dohodu právě proto, že Írán neblokoval vývoj raket. „Po americkém rozhodnutí se raketový program rozhodně nezmění,“ dodal Borúdžerdí v prohlášení, které následovalo po spálení americké vlajky.

Trump ukazuje text, v němž rozhodl o odstoupení od jaderné dohody s Íránem

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Íránští poslanci při pálení vlajky provolávali smrt Americe. Spálili rovněž list papíru, který symbolizoval dohodu z roku 2015, již Írán podepsal se šesti velmocemi. Předseda parlamentu Alí Larídžání v následném projevu řekl, že Írán už není dohodou vázán a nemusí ji dodržovat. Vyzval íránský jaderný sektor, aby se připravil na „obnovení všech aspektů jaderných aktivit“.

Íránská skepse

Larídžání se obává, že se dohodu zbylým signatářům nepodaří zachránit, i když si to západoevropské země přejí a dávají najevo, že není mrtvá: „Je to jenom okno, ve kterém může EU prokázat, jestli má dost velkou váhu pro řešení mezinárodních témat, nebo ne.“ Larídžání prohlásil, že Trump rozumí pouze řeči síly.

Předseda íránského parlamentu Alí Larídžání

FOTO: Osman Orsal, Reuters

I velitel íránských Revolučních gard si myslí, že evropské země jsou svázány s USA a nemohou se rozhodovat nezávisle.

Horečná jednání

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf ve středu na Twitteru napsal, že Teherán bude zatím dohodu dodržovat, ale konečné rozhodnutí závisí na ostatních smluvních stranách. Poznamenal, že na pokyn prezidenta Rúháního zahájí kyvadlovou diplomacii. Už ve středu by měl s Rúháním po telefonu mluvit francouzský prezident Emmanuel Macron, který se snažil Trumpa marně přesvědčit, aby dohodu nerušil. [celá zpráva]

Zaríf reagoval na Rúháního výzvu, která přišla po Trumpově prohlášení. „Nařídil jsem ministerstvu zahraničí, aby v následujících týdnech jednalo s evropskými zeměmi, Čínou a Ruskem. Jestliže dosáhneme cílů ve spolupráci s ostatními signatáři, bude dál platit.“ [celá zpráva]

Francie, Británie, Německo, Rusko a Čína chtějí, aby dohoda zůstala v platnosti. Tři zmíněné evropské země už vyzvaly Spojené státy, aby nebránily pokračování dohody. Americké ministerstvo financí oznámilo, že by se ekonomické sankce nemusely zavádět hned, ale že americké firmy dostanou šest měsíců na ukončení své činnosti. Sankce by se měly týkat odvětví zmíněných v jaderné dohodě, tedy ropného sektoru, leteckého průmyslu, drahých kovů a také by se měly blokovat snahy íránské vlády opatřit si dolary.