Novinky, ČTK

Azaria měl po zkrácení trestu z vězení vyjít tento čtvrtek. Propuštěn byl ale o dva dny dříve, aby se mohl zúčastnit svatby svého bratra. Ve vězení tak strávil devět měsíců.

Azariu ve městě Ramla lidé vítali pod transparentem „Je dobře, že už jsi doma, Elore, náš vojáku”. Premiér Benjamin Netanjahu podle deníku The Times Of Israel propuštění vojáka komentoval slovy: „Dobře, že už je to za námi.”

Azaria byl odsouzen loni v únoru k 18 měsícům vězení za to, že v březnu 2016 zastřelil v Hebronu jednoho ze dvou Palestinců, kteří předtím nožem útočili na izraelské vojáky. Jeden z útočníků už byl mrtvý, druhý ležel na zemi zraněný. Azaria ke zraněnému přistoupil a střelil ho do hlavy. Incident kdosi zaznamenal na videu, které se rychle rozšířilo po sociálních sítích. [celá zpráva]

Podle obžaloby si voják počínal v rozporu s předpisy, protože útočník v té chvíli již nepředstavoval nebezpečí. Azaria se hájil tím, že jednal v sebeobraně, protože se obával, že muž má na sobě pás s výbušninou. S touto verzí ale přišel až později. Při soudním řízení nikdy nevyjádřil lítost nad svým činem.

Rozdělená společnost



Případ rozdělil izraelskou společnost. Mnozí politici, včetně premiéra Netanjahua žádali pro vojáka milost. Tu ale nikdy nedostal. [celá zpráva]

Azaria neuspěl ani s odvoláním, trest mu byl červenci 2017 potvrzen. [celá zpráva]

Náčelník generálního štábu Gadi Eisenkot loni v září Azariovi zkrátil trest o čtyři měsíce a další zkrácení následovalo letos v březnu.

Kauza přispěla i k předloňské rezignaci ministra obrany Mošeho Jaalona, který měl spory s premiérem a některými dalšími členy vlády právě kvůli etice v armádě. Jaalon patřil k těm, kdo apelovali na morální principy vojska a nezneužívání síly.