ČTK

Soudní jednání se nekonalo kvůli zvýšeným bezpečnostním rizikům, která v Láhauru vznikla kvůli kriketovému turnaji.

Ministerstvo zahraničí přitom stále nemá k dispozici překlad písemného obvinění Češky, uvedla Valentová. Dokument existuje v urdštině, na překladu do angličtiny se pořád pracuje.

Zadržovaná je podle Valentové v relativně dobrém psychickém i fyzickém stavu.

Trest smrti dívce nehrozí



Pákistánští celníci ženu zadrželi údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. [celá zpráva] Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Heroin našli celníci v ženině kufru. Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.

České ministerstvo spravedlnosti minulý týden uvedlo, že Česko chce s Pákistánem uzavřít smlouvu o předávání vězňů. [celá zpráva] Úřad snahu zdůvodňuje právě případem Češky zadržené v Pákistánu.