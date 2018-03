„Vojenský stroj USA s americkou posádkou se zřítil v západním Iráku,” uvedla podle CNN mezinárodní koalice pro boj proti radikálům z Islámského státu (IS).

„Nyní na místě zasahují týmy záchranářů a bude zahájeno vyšetřování příčiny havárie,” uvádí prohlášení.

Jeden z představitelů americké armády ještě před potvrzením, že nehodu nikdo nepřežil, řekl agentuře Reuters, že oběti jsou „velmi pravděpodobné“. Dodal, že nic nenaznačuje, že by vrtulník byl sestřelen nepřátelskou palbou.

All seven US service members on board were killed in a helicopter crash in western Iraq, a US military official says https://t.co/uWMBMShq1r pic.twitter.com/6i0iZXefwc