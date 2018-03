Letadlo letělo z města Šardžá a podle mluvčího záchranných složek spadlo za hustého deště v hornaté oblasti u města Šahr-e Kord v provincii Čahármahál a Bachtijárí zhruba 370 kilometrů od Teheránu. Podle svědků hořelo ještě před dopadem.

Na palubě letounu Bombardier CL-604 s označením TC-TRB registrovaného u soukromé turecké společnosti bylo osm cestujících a tři členové posádky, podle mluvčího leteckého úřadu nikdo nepřežil.

Podle agentury AP stroj vzlétl v 16:41 (14:11 SEČ) a dostal se do letové hladiny téměř 11 000 metrů. V 18:01 (15:31 SEČ) se zřejmě objevily problémy, protože letadlo nabralo výšku a pak prudce kleslo.

Havarovaný stroj podle tureckého ministerstva dopravy náleží společnosti Başaran Holding.

#UPDATE: Private plane that crashed in southwestern #Iran was carrying Başaran Holding's heir and bride-to-be Mina Başaran and 7 of her friends flying to #Istanbul from a bachelorette party in #Dubai according to Sabah Daily https://t.co/EN4MGBhw61 pic.twitter.com/thQYbNGIBw