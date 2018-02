„Události, které se odehrávají v Afrínu, odčerpaly část sil SDF,“ pravil Mattis při letu do Evropy. Dodal, že příslušníci milice jsou přesvědčeni, že „spřátelení Kurdové“ čelí u Afrínu útoku.

Pentagon už dříve uvedl, že část sil SDF na severovýchodě Sýrie se přesunula, ale nesdělil kam. V neděli velení milice YPG potvrdilo, že posily jsou určené pro Afrín a že syrský režim umožnil jejich přesun přes území pod kontrolou vládních jednotek. I zdroj ze syrského velení uvedl, že se přivřely oči, aby se Kurdové mohli přesunout. [celá zpráva]

Mattis opět ubezpečil Ankaru, že „má oprávněné bezpečnostní obavy u hranic se Sýrií a my je a nepomíjíme“. Tento týden by se měl setkat s Turky v Bruselu.

Spojené státy však už dříve vyzvaly Turecko ke zdrženlivosti. [celá zpráva]

Turecká opozice kritizuje pokračování invaze



Proti pokračovaní operace nazvané jako „Olivová ratolest”, kterou Turecko spustilo 20. ledna, se vyslovila i hlavní opoziční Lidová republikánská strana (CHP). „Jako v případě operace Štít Eufrartu (při které Turecko vytlačilo od své hranice Islámský stát – pozn. red.) podporujeme i operaci u Afrínu, protože nechceme, aby se nějaká teroristická skupina usídlila u naší hranice,“ řekl listu Hürriyet předseda CHP Kemal Kılıçdaroğlu, který považuje Američany podporovanou milici YPG stejně jako turecká vláda za teroristickou.

„Něco jiného je ale vstoupit do města Afrínu. Proč byste chtěli vstoupit do města, kde je půl miliónu lidí. Jak můžete odlišit teroristy od ostatních? Když by se vstoupilo do centra města, došlo by ke krveprolití,“ dodal.

Postavil se i proti plánu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana zasáhnout proti „teroristům“ z kurdské milice YPG u města Manbidž a východně od Eufratu: „Nejvyšší prioritu musí mít naše vlastní bezpečnost. Turecko není zodpovědné za úplné zničení terorismu v Sýrii. Životy našich vojáků nejsou bezcenné. Jestliže chce (Erdogan) zcela zlikvidovat terorismus v Sýrii, může cvičit Syřany v Turecku a poslat je tam bojovat. Jaký má smysl pro naše vojáky chránit syrskou půdu, když syrští mladíci jsou tady?“ Počet tureckých padlých při operaci stoupl, o víkendu zahynulo 12 tureckých vojáků a byla sestřelena turecká bitevní helikoptéra.

Kılıçdaroğlu také odsoudil Západ, že dodává zbraně do oblasti, zejména kurdské milici: „Ozbrojování Blízkého východu povede jen k většímu krveprolití. A bude prolita krev muslimů, kteří jsou vražděni jinými muslimy.“