Rusko odpovědělo na sestřel suchoje tvrdými údery, podle syrských Bílých přileb nasadilo i chlór

Po sobotním sestřelu svého bitevníku Suchoj Su-25 Rusko v neděli večer zesílilo nálety na města v syrské provincii Idlib, které drží vzbouřenci. Odvetné útoky si vyžádaly desítky zraněných a mrtvých, uvedla agentura Reuters a list The Wall Street Journal. Podle listu The Financial Times byl nasazen i plyn.