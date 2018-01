Aden slouží jako dočasné vlády prezidenta Abda Rabúa Mansúra Hádího, protože metropoli Saná ovládají vzbouření šíitští Húsíové, kteří drží sever země. Večer se uklidnily boje, které si vyžádaly deset mrtvých a desítky zraněných. Vláda požádala o pomoc sousední arabské země, které jsou už zapojené do boje s Húsíi.

Premiér Ahmada bin Daghír obvinil separatisty z pokusu o puč. Separatisté až do letoška podporovali vládu v bojích proti Húsíům, ale v posledních týdnech propukly mezi oběma skupinami spory. Separatisté viní vládu z korupce a diskriminace.

Jemenská separatista v Adenu

FOTO: Fawaz Salman, Reuters

Vzbouřili se, když nebyl do neděle odvolán premiér, jak to požadovali. Separatisty podporují Spojené arabské emiráty, které jsou také zapojené do koalice bojující na straně vlády proti Húsíům.

Válka, která propukla, když Húsíové během roku 2014 ovládli většinu země s hlavním městem Saná, Jemen zcela zdevastovala. Tři čtvrtiny z jeho 22 miliónů obyvatel se neobejdou bez mezinárodní humanitární pomoci. Přes osm miliónů Jemenců je ohroženo hladomorem.