Prokuratura obžalovala Tamímíovou před izraelským vojenským soudem za ublížení na zdraví a útok na příslušníka izraelské armády.

Popisovaný incident se stal 15. prosince u dívčina domu ve vesnici nedaleko Ramalláhu na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu. Na videu, které koluje po internetu, je patrné, že Tamímíová, která byla ve společnosti své sestřenice a matky, vojáky bila, kopala a strkala do nich. Ozbrojení muži ustupovali. Vojáci byli na místě kvůli protestu, při němž Palestinci házeli kamení.

Israel arrests Ahed, not for slapping a soldier, but for attracting int'l media attention & winning hearts #FreeAhed pic.twitter.com/ErkqG51SZg